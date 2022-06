IHK z Brandenburgii opowiada się za modernizacją Odry

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii (IHK) zadeklarowała poparcie dla modernizacji rzeki Odry. Instytucja wsparła inwestycje realizowane przez Wody Polskie na Odrze, a dokładnie budowę ostróg na rzece.

Niemcy w ten sposób zareagowali na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał niekorzystne orzeczenie dotyczące tej inwestycji. Stroną skarżącą były niemieckie organizacje ekologiczne.



Robert Radzimanowski z IHK mówi jasno: bez tych inwestycji może zabraknąć wody w Odrze.



- My, jako Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii i nasi przedsiębiorcy, opowiadamy się za modernizacją i rozbudową Odry do celów gospodarczych, ale również ze względu na ochronę przeciwpowodziową - mówi Radzimanowski.



Niemieccy przemysłowcy są zainteresowani transportem towarów rzeką, dotyczy to m.in. papierni w Schwedt. IHK prowadzi lobbing za inwestycjami na Odrze.



- Prowadzimy takie działania, mają one formę cyklicznych konferencji na temat Odry, jej rozwoju i wykorzystania. Rozmawiamy również z aktywistami, którzy działają na rzecz ochrony środowiska, aby przekonać ich do tego, że nie jest to takie straszne, jak się czasami to przedstawia - mówi Radzimanowski.



Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii zrzesza 41 tysięcy podmiotów gospodarczych, m.in. Teslę.



Wody Polskie w Szczecinie budują ostrogi na długości 27 kilometrów, na tzw. Odrze granicznej.