Oficjalne otwarcie magazynu szczecińskiego Banku Żywności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Polsce obecnie marnuje się prawie pięć milionów ton jedzenia, z czego trzy marnujemy my - konsumenci.

Nowa siedziba Banku Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie jest już otwarta. Magazyn znajduje się przy ul. Hryniewieckiego 1.



Fundacja nadwyżkę produktów dostarcza m.in. do jadłodajni, domów dziecka, domów pomocy społecznej czy szkół - mówi Piotr Nagórski, prezes Zarządu Banku Żywności.



- Misja banków żywności wiąże się z pozyskiwaniem żywności krótkoterminowej, ale też z dłuższym terminem, od bezpośrednich dystrybutorów, producentów żywności, czy ze sklepów sieci handlowych. Spektrum żywności jest naprawdę bardzo duże, bo można wymienić każdy produkt, który znajduje się na półce sklepowej. Staramy się dopasować żywność do osób potrzebujących - dodaje Nagórski.



Fundacja Bank Żywności Szczecin w 2022 r. uzyskała dotację wojewody zachodniopomorskiego w wysokości 50 tys. zł. Jestem przekonany, że przed Bankiem Żywności olbrzymia przyszłość - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Planowanie jest dotarcie z pomocą aż do siedmiu tysięcy osób, właśnie ubogich, które same nie są w stanie zapewnić sobie żywności w takim zakresie, jak to powinno być. To jest praca planowana dla 20 wolontariuszy i trzech OPS-ów, a także trzysta ton żywności. Myślę, że te liczby pokazują, że te 50 tysięcy zł, które jest z dofinansowania programu wojewody, będzie wykorzystane znakomicie - mówi Bogucki.



Fundacja Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia została założona w 2016 roku. Wspierają ją również m.in. Urzędy: Miasta i Marszałkowski. W Polsce jest około 40 Banków Żywności.