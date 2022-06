Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Spore zmiany w komunikacji miejskiej zapowiada od poniedziałku spółka Tramwaje Szczecińskie.

Pierwsza z nich dotyczy udrożnienia torowiska wzdłuż ulicy Adama Asnyka i uruchomienia pętli przy Dworcu Niebuszewo - mówi rzecznik prasowy spółki Hanna Pieczyńska.



- Dzięki temu, że dworzec będzie udostępniony, linia numer 3 będzie kursowała na odcinku właśnie pomiędzy dworcem Niebuszewo a ulicą i Pętlą Zawadzkiego. Nie będzie można jeszcze dojechać z Dworca Niebuszewo do Placu Rodła. Te nowe odcinki torowiska pozwalają na zmianę w kontekście przejazdu do ulicy Zawadzkiego - dodaje Pieczyńska.



Kolejne zmiany, to udrożnienie torowiska na placu Rodła. Dzięki temu na swoje stałe trasy wrócą linie nr 5 i nr 11. Korekty w trasach przejazdu od poniedziałku obejmą także pięć innych linii tramwajowych.