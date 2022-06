Nowa minister o przyszłości Ukraińców w Polsce. "Przygotowaliśmy strategię"

Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP, źródło: www.facebook.com/ScigajAgnieszka

O przyszłości Ukraińców w Polsce mówiła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" nowa minister do spraw integracji uchodźców Agnieszka Ścigaj.

Rząd, od 1 lipca nie chce finansować noclegu i wyżywienia dla ukraińskich uchodźców. Ma to na celu ich usamodzielnienie się. - Przygotowaliśmy strategię włączania się do społeczeństwa

polskiego uciekinierów zza wschodniej granicy - mówi Agnieszka Ścigaj. - Trzeba zadbać płynnie o możliwość mieszkania, pracy, aktywności, ale też zagospodarowania większości jednak kobiet, które do nas przyjechały, w tym, gdzie my mamy deficyty w naszej gospodarce. I ten potencjał, które one mają, świetnie się będzie do tego nadawał. Dzięki temu, że włączymy ich w naszą gospodarkę, w nasze społeczności lokalne. Szczególnie mówimy tu o rodzinach, które chcą z nami trochę dłużej zostać.



Ponad 70 proc. respondentów sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" chce, by uchodźcy z Ukrainy zostali w Polsce, ale pod warunkiem, że podejmą pracę i będą utrzymywali się samodzielnie.