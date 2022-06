Letnie studio Radia Szczecin. Zagrała Orkiestra Wojskowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kwintet Orkiestry Wojskowej wystąpił przed siedzibą Radia Szczecin. To na inaugurację letniego studia naszej rozgłośni.

Stamtąd od poniedziałku do piątku nadawana będzie audycja "Radio Szczecin na Dzień Dobry".



Grzesiek Piepke i Bartek Czetowicz będą spotykali się ze słuchaczami i zapraszali do letniego studia ciekawych gości.



Na popołudniowe święto 12. Dywizji Zmechanizowanej zapraszali w piątek żołnierze. - Siedem instrumentów, a resztę instrumentów zobaczycie przed siedzibą Radia Szczecin. Dziś i nie tylko dziś. czekamy na Was od poniedziałku do piątku - mówią prowadzący.



- Jeżeli mogę sparafrazować, jeżeli ktoś ma dziś nos na kwintę, bo kończy się rok szkolny, to mój kwintet poprawi mu humor. Jest to namiastka i element muzyczny zespołu Orkiestry Wojskowej w Szczecinie - mówi gen. dywizji dr Dariusz Parylak.



Obchody święta 12. Dywizji Zmechanizowanej rozpoczną się o godzinie 14 na Jasnych Błoniach w Szczecinie.