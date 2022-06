Dodatkowi ratownicy medyczni w nadmorskich kurortach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczynają się wakacje, więc nad bezpieczeństwem turystów czuwać będą dodatkowi ratownicy medyczni.

Od dziś, w kurortach prace rozpoczynają dodatkowe karetki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Stacjonować będą w Międzyzdrojach, Pobierowie, Dziwnowie, Ustroniu Morskim i Mielenku.



Średnio w ciągu doby zespoły udzielają pomocy około 450 razy - mówi Paulina Heigel, rzecznik prasowy WSPR w Szczecinie.



- Wśród najczęściej występujących interwencji zespołów sezonowych były te dotyczące podtopień, wypadków komunikacyjnych, zatruć alkoholem, urazów do jakich doszło w wyniku bójek oraz upadków. Sezon letni, to oczywiście co roku okres zwiększonej interwencji naszych zespołów, stąd apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i pilnowanie swoich pociech - apeluje Heigel.



Sezonowe zespoły na wybrzeżu pracować będą do końca sierpnia.