Rosyjski atak hakerski na stronę Radia Szczecin

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Fot. www.abw.gov.pl

- To zdarzenie wpisuje się w typowy sposób oddziaływania służb specjalnych Federacji Rosyjskiej na przestrzeń informacyjną w Polsce - mówi, o włamaniu na stronę internetową Radia Szczecin, Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Do włamania na nasza stroną doszło w czwartek i w ubiegłym tygodniu. Zamieszczono fałszywe i uderzające w polskie wojsko informację na temat rzekomego użycia broni chemicznej na poligonie w Drawsku, podczas ćwiczeń Defender 22.



- Widzimy od wielu lat próby wykorzystywania narzędzi hackerskich do tego, żeby siać rosyjską dezinformację. Te działania i operacje polegają na przejmowaniu różnego rodzaju struktur informacyjnych i szerzenie za ich pośrednictwem przekazu rosyjskiego - tłumaczy Żaryn.



Rosyjskie służby stworzyły także fałszywy profil radnego Leszka Duklanowskiego. Zamieszczono na nim linki do fałszywych informacji o użyciu broni chemicznej, opublikowanych wcześniej na stronie Radia Szczecin.



- Co jest istotne w tym przypadku, wykorzystano też wizerunek znanej, wpływowej osoby, rozpoznawanej w środowisku lokalnym. Po to, żeby wskazać, że tego typu treści są treściami wiarygodnymi i odpowiadają prawdzie - dodaje Żaryn.



Wczoraj po włamaniu na nasza stronę, rosyjskie służby zamieściły informacje uderzające w relacje polsko-ukraińskie. Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



- Zdecydowanie mamy do czynienia z kolejnym etapem walki informacyjnej, która wpisuje się w agresję rosyjską przeciwko Polsce i ma na celu zmiany, między innymi obrazu wydarzeń na Ukrainie i prowadzonej tam wojny rosyjskiej - podkreśla Żaryn.



Do włamania i zamieszczenia tych samych fałszywych treści doszło także na stronie Telewizji Republika.