Nieznany sprawca uszkodził krzyż w kościele przy ulicy Pocztowej.

Poszukuje go policja. - Wszystko nagrały kamery monitoringu zamieszczone nad krzyżem - mówi ksiądz Grzegorz Nogal, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. - Mężczyzna wszedł i cążkami obciął pasyjkę u dolnej części. Następnie unosząc pasyjkę za nogi wyrwał. Urywając ręce, dokonał profanacji. To jest obraza uczuć religijnych.Parafianie są wstrząśnięci profanacją krzyża w kościele. - Jest nam bardzo przykro. Tak się nie robi. Nie mamy słów. Bandytyzm w biały dzień. Kolejny akt wandalizmu, nie możemy na to pozwolić. Na pewno powinien otrzymać jakąś karę, bo to był zły czyn - komentują wierni.To kolejny akt wandalizmu obiektu sakralnego w ostatnim czasie. W nocy z niedzieli na poniedziałek w parafii na Pomorzanach w Szczecinie doszło do profanacji dwóch kapliczek z figurami Matki Boskiej Fatimskiej.