Wreszcie mogli normalnie odebrać świadectwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po dwóch latach pandemicznej przerwy uczniowie znów mogli ponownie odebrać świadectwa w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z klasy.

W piątek zakończył się rok szkolny dla ponad 195 tysięcy uczniów w naszym regionie. Rok, który nie należał do najłatwiejszych, bo najpierw zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym, a kiedy sytuacja pandemiczna wróciła do normy - rozpoczęła się wojna na terenie Ukrainy.



- Oczywiście, że się cieszę z wakacji, bo w końcu będzie można trochę odpocząć od wszelkich obowiązków, jakie na nas spadają w trakcie roku szkolnego. Będę tęsknić za moją wspaniałą klasą. Teraz dopiero odpocznę, było bardzo dużo nauki. Mam w planach poświęcić ten czas sobie i pofarbować sobie włosy - to głosy uczniów.



Rok szkolny również zakończyło w województwie zachodniopomorskim ponad dziewięć tysięcy uczniów, którzy uciekli ze swoimi rodzinami przed wojną na Ukrainie. Nauka do normalnego trybu po pandemii wróciła 21 lutego.