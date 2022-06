Ratownicy z południa Polski pomogą w Kołobrzegu

Jak będzie wyglądać zapewnienie bezpieczeństwa turystom przebywającym w czasie wakacji nad morzem? Kołobrzeskie służby przedstawiły raport dotyczący przygotowań do wakacji.

Dla służb mundurowych i ratunkowych wraz z początkiem wakacji rozpoczyna się najbardziej gorący okres pracy. W czasie sezonu letniego 165 policjantów z kołobrzeskiej komendy może liczyć na dodatkowe wsparcie. Podinspektor Krzysztof Rosiak mówi, że do Kołobrzegu trafią młodzi policjanci na tzw. adaptację zawodową, ale też doświadczeni mundurowi z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji.- To 28 funkcjonariuszy, którzy każdego miesiąca będą patrolowali wybrzeże i ulice miasta, więc na pewno nie zabraknie policjantów - zapewnia Rosiak.Bezpiecznie ma być również na samej plaży. Stanisław Malepszak z kołobrzeskiego WOPR mówi, że pomimo początkowych braków kadrowych udało się zachęcić do pracy na miejscowych kąpieliskach ratowników z innych regionów Polski.- Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to naprawdę mamy ich niewielu, ale posiłkujemy się ratownikami z południowej Polski. Myślę, że nie będzie problemów i będzie nas około 57 ratowników - dodaje Malepszak.Już w ten weekend w Kołobrzegu ruszą pierwsze cztery kąpieliska. Od początku lipca będzie ich 11. Plaże będą strzeżone do końca sierpnia.