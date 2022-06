Zwracajmy uwagę na osoby śpiące na słońcu w miejscach publicznych - apelują służby.

Mimo, że może być to np. osoba nietrzeźwa nie bądźmy obojętni - mówiła w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.- W pierwszej kolejności powinniśmy wykonać telefon, a jeśli jest to możliwe spróbować potrząsnąć taką osobą, bo być może zasypia, a upał i wysoka temperatura mogą sprawić, że jeśli jest pod wpływem alkoholu lub na coś choruje, może się już nie obudzić - powiedziała Wojtach.Numer do Straży Miejskiej to 986, można też dzwonić na numer alarmowy 112. Według prognoz upały mają nam towarzyszyć co najmniej do poniedziałku.