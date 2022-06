"Gryfia przeżywa swoją drugą młodość" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Mamy pełne doki, plan inwestycyjny, pracownicy są na etatach, a nie w spółkach, Gryfia przechodzi drugą młodość" - podsumował podczas obchodów 70-lecia powstania Morskiej Stoczni Remontowej jej prezes Krzysztof Zaremba.

Podczas uroczystej gali, w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, wręczono odznaczenia zasłużonym stoczniowcom.



- Gryfia przeżywa swoją drugą młodość. Jak na 70-latkę jest w dobrej kondycji, a nie zawsze tak było. Udaje nam się naprawiać te wszystkie rzeczy po tych, którzy rządzili Polską do 2015 roku - podkreślił Zaremba.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia buduje największy na Bałtyku dok pływający. Wierzę, że ta inwestycja się uda - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Tak na prawdę przyszłość należy do odważnych. Jestem głęboko przekonany, że zarówno zarząd stoczni, ale także wszyscy pracownicy tę wielką odwagę mają. Ta wizja i ten plan jest, teraz należy tylko krok po kroku, konsekwentnie go realizować - podkreślił Bogucki.



Skierowany do stoczniowców list od marszałek sejmu Elżbiety Witek odczytał poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński, dodał że jego ojciec pracował w Gryfii wiele lat.



- Mój ojciec pracował na ślusarni. Jego opowieści o Grudniu'70, Sierpniu'80, o dramatycznym strajku w stanie wojennym, ale też o ich ciężkiej pracy stoczniowców śmiem twierdzić, że ukształtowały mój światopogląd - zaznaczył Dobrzyński.



W Szczecinie jest niewiele zakładów, które mogą się pochwalić 70-letnią historią. Gryfia powstała w 1952 roku. Do stoczniowców życzenia skierował też premier Mateusz Morawiecki.