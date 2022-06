Dobra wiadomość dla miłośników jednośladów!

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Budowa ścieżki rowerowej łączącej nadmorskie miejscowości na wyspie Wolin na finiszu.

Do końca miesiąca powinien być gotowy odcinek z Międzywodzia do Kołczewa - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber.



- Wykonawca prowadzi prace porządkowe, będzie można korzystać z niego już w okresie wakacyjnym - podkreśił Żuber.



Ścieżkę wybudowano wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102, jest ona wąska a gdy próbowali z niej korzystać rowerzyści dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji. Opóźniają się natomiast prace przy budowie kolejnego odcinka ścieżki Kołczewo - Wisełka.



- Mieliśmy tam problemy z osuwaniem się skarp. Niestety zabezpieczenie było trudniejsze, a dostępność materiałów, szczególnie po wybuchu wojny była cięższa. Mówimy tutaj o zabezpieczeniu płytami żelbetowymi czy murami oporowymi, do którego potrzebna była stal - powiedział Michał Żuber.



Ten odcinek ma być gotowy do końca lipca. W sumie budowa 12-kilometrowego odcinka ma kosztować 22 mln złotych.