Zawierzyli Szczecin Chrystusowi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zawierzenie miasta Szczecina, a także kapłanów i rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa to jeden z punktów piątkowego odpustu parafialnego u chrystusowców.

Uroczystości rozpoczęły się w parafii jezuitów przy ul. Pocztowej, skąd ulicami Szczecina wyruszyła procesja do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym posługują chrystusowcy.



Prosimy Najświętsze Serce Jezusa, aby nam królowało i błogosławiło - zaznacza chrystusowiec ks. Dariusz Pazdan.



- Jest to wyznanie wiary, ale również oddanie czci Bogu w kulcie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - dodaje ks. Pazdan.



- Przyszłam, aby uwielbiać imię Jezusa. - To publiczne wyznanie wiary, to nasza parafia, możemy być z tego dumni - mówią uczestnicy procesji.



Po zakończeniu procesji, w Sanktuarium NSPJ, odprawiono mszę św. odpustową, której przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Później nastąpiło zawierzenie kapłanów i miasta Szczecina Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.