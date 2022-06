Nominuj sąsiada na pszczelarza! Trwa konkurs [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

By rozmnażać ginącą populację pszczół, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego wymyślili challenge dla mieszkańców wyspy Wolin pod nazwą "Tworzymy razem roje pszczół".

Chętni muszą zbudować domek dla pszczół, wrzucić zdjęcia na media społecznościowe Facebooka lub Instagrama. Następnie nominują trzy kolejne osoby do udziału w wyzwaniu - podkreśla Alicja Łepek z Wolińskiego Parku Narodowego.



- Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób włączyło się w tą akcję. Konkurs ma promować wśród ogółu społeczeństwa tworzenie domków dla pszczół, w których mogą one złożyć jaja, ale też żeby mogły w nich zimować - mówi Łepek.



Jedną z osób, która postanowiła podjąć wyzwanie w budowie pszczelego domu jest Jakub Rzeźniczak z Międzyzdrojów.



- Wpadła nam w ręce skrzynka po pomarańczach. To było naszą inspiracją, żeby określić kształt tego domku. Z każdym wkręconym wkrętem dodawaliśmy coś nowego na przykład półeczki, szyszki, rurki z trzciny, kawałek cegły, pocięliśmy gałązki z różnych drzew, wywierciliśmy w nich otwory dla owadów... - wyliczał Rzeźniczak.



Na zakończenie konkursu spośród wszystkich biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną nagrody.