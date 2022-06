Roundnet na Jasnych Błoniach. Zagraj!

Każdy może spróbować swoich sił w tych zawodach - bez względu na wiek i umiejętności. Piłka wielkości pomarańczy, siatka pośrodku, a wokół zawodnicy - to roundnet. W sobotę na Jasnych Błoniach w Szczecinie turniej rekreacyjny.

Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.



- Do wygrania mamy mnóstwo rzeczy: sprzęt rekreacyjny do gry w roundnet, mamy też piłeczki - mając ją można grać wszędzie: w wodzie, na lotnisku, na przystanku autobusowym, w fontannach miejskich (jeśli was nie wyrzucą)... Ustawiają się cztery osoby, po dwie w każdej drużynie, odbijamy piłkę, w momencie, gdy piłka trafi w siatkę przejmuje ją drużyna przeciwna, tak, aby nie spadła na ziemię - mówią organizatorzy, Paulina Pojawis i Marek Szymański ze Stowarzyszenia Kamienica 1.



Przeszkolenie trwa kilkanaście minut. Organizatorzy przygotowali też poczęstunek dla uczestników. Turniej na Jasnych Błoniach w godz. 16-18.30.