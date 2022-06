Dziś, jeśli ktoś wstępuje do seminarium musi być odważny nie tylko ze względu na indywidualną decyzję, ale także szerszy kontekst społeczny, w którym funkcjonuje Kościół - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchowego w Szczecinie.

W Bazylice Archikatedralnej dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.Dlaczego dziś ludzie boją się odpowiadać na powołanie do kapłaństwa? To szersza i bardziej globalna sprawa - tłumaczy ks. dr Krzysztof Łuszczek.- Dotyczy to nie tylko powołanych do kapłaństwa; dotyczy też powołanych do innych, życiowych misji - bycia ojcem, matką, mężem, żoną... Ludzie boją się chyba dziś brać odpowiedzialność, boją się, że wierność ich przerasta i wycofują się - powiedział ks. Łuszczek.Rektor seminarium dodaje, że Pan Jezus posłał dwunastu apostołów na ewangelizację całego świata.- Poszli i robili to, co do nich należy. Myślę, że dziś w Kościele powinniśmy robić to, co do nas należy; głosić Ewangelię, sprawować eucharystię, rozdzielać sakramenty. A Kościół jest jezusowy i Pan Jezus znajdzie sposób - dodał.W szczecińskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 15 kandydatów.