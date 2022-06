Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie ostrzega przed oszustami

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Po raz kolejny doszło do prób wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych.

- Robią to osoby, które dzwonią do szpitala bądź do przychodni podając się za pracownika Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia lub za osobę, która współpracuje z departamentem. Przypominamy, że pracownicy Departamentu Kontroli NFZ nigdy nie wymagają od świadczeniodawców podawania przez telefon danych osobowych pacjentów - mówi Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



Każdą taką sytuację należy zgłaszać do Narodowego Funduszu Zdrowia i na policję.