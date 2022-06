"Uwalniają" ulicę Asnyka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiana organizacji ruchu na ulicach szczecińskiego Niebuszewa - od poniedziałku w pełni przejezdna będzie ulica Adama Asnyka.

- Dla kierowców udostępniony będzie odcinek ulicy Asnyka - od ul. Kadłubka do ronda Sybiraków. To są na razie jedyne zmiany jeżeli chodzi o samochody. Na pl. Rodła na kolejne korekty musimy poczekać jeszcze kilka dni. Prace drogowe jeszcze się nie zakończyły, pierwsze dni lipca, to jest ten czas, kiedy kierowcy odetchną z ulgą. O wszystkim będziemy informowali na bieżąco - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



Dodaje, że - niestety - jeszcze przez tydzień zamknięta dla ruchu będzie aleja Wyzwolenia w okolicach placu Rodła.



W poniedziałek na ulicach Szczecina zmiany także na Moście Pionierów. Na nitce w kierunku centrum miasta drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni. Prace drogowe w tej części krajowej "dziesiątki" potrwają do połowy lipca.