Zabójstwo na Majowym. Sąsiedzi: To byli Ukraińcy [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

To było w mieszkaniu wynajmowanym przez Ukraińców - mówią mieszkańcy bloku przy ulicy Gombrowica na osiedlu Majowym w Szczecinie. W nocy w jednym z mieszkań doszło do awantury, która zakończyła się tragicznie. Jeden z mężczyzn został ugodzony nożem. Zdołał wydostać się z mieszkania i zmarł kilkadziesiąt metrów dalej w parku.

Sąsiedzi, którzy z Ukraińcami mieszkali na tej samej klatce schodowej mówią, że nigdy nie było z nimi problemów.



- Tam mieszkali Ukraińcy, akcja był od godziny około drugiej, niedawno się skończyła. Policja cały czas tu dochodzenie robiła. Krew była od parku do śmietnika, bo ten pan chyba morderca, nie wiem jak go nazwać, wyskoczył z tym nożem i tego noża szukano, znaleziono go w śmietniku. - Żadnych problemów nie było z nimi, mało tego, jak czasem szedłem z siatkami, to otworzyli, drzwi przytrzymali, normalni. Ja po pierwszej położyłem się spać, coś słyszałem, ale tu bardzo często ktoś krzyknie. Nie było jakiś przeraźliwych słów. Niedobrze, że to się stało, bo ruskim trolom to pasuje, że Ukraińcy to łobuzy i tak dalej - mówią sąsiedzi.



Na miejscu zdarzenia zakończyły się już czynności policji i prokuratury mające na celu wyjaśnienie okoliczności zabójstwa.