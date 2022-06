Królowa Elfów w Willi Lentza w sobotę wieczorem

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

W Ogrodzie Willi Lentza zostanie przedstawiona w sobotę wieczorem semi opera pt. „The Fairy Queen” - Królowa Elfów angielskiego kompozytora epoki baroku Henry’ego Purcella.

Akcja nieco mniej poważnej opery rozgrywa się w baśniowym świecie Elfów, w czasach starożytnych. Bohaterami są m.in. mieszkańcy lasu - wróżki, duchy leśne, wróżbici, nimfy i czarodzieje.



Utwór zabrzmi w autorskim opracowaniu Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Poza Orkiestrą Famd.pl pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego wystąpią słowacka sopranistka Ingrida Gapova oraz ukraiński bas Volodymyr Andruszczak, w roli narratora aktor Michał Janicki.



To rzecz inspirowana Szekspirem mówi prowadzący koncert i orkiestrę Paweł Osuchowski.



- To się działo 330 lat temu w Londynie. Szekspirowski "Sen nocy letniej" w ujęciu Henry’ego Purcella. Jak ktoś posłucha tej muzyki to zrozumie dlaczego, jest to genialna wyspiarska muzyka - mówi Paweł Osuchowski.



Takie plenerowe spotkania są zawsze niepowtarzalne dodaje Osuchowski.



- Kościół daje wspaniałą akustykę i sakralną naturę. W salach kameralnych mamy piękne brzmienie, natomiast w plenerze mamy aurę i przyrodę, ptaki śpiewają, wiatr wieje, to są elementy które w teatrze operowym się splatają. Nie będziemy więc udawali ogrodu, bo w nim będziemy - dodaje Osuchowski.



Początek koncertu - opery w sobotę o godzinie 21 w Ogrodzie Willi Lentza.