Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Do Szczecina zawitał zabytkowy parowóz z Niemiec. Ten model wykorzystywany był w Niemczech do obsługi ciężkich pociągów ekspresowych.

Do 1979 roku można było je spotkać na trasie Berlin - Szczecin.



- Bezcenne chwile, szczególnie dla takiego malca, który pierwszy raz mógł się parowozem przejechać, już widział takie mniejsze, ale takie duży pierwszy raz. Wiele lat temu jeździłam. Jak dojechaliśmy do Tantow, pociąg zagwizdał, super wrażenia, warto było jechać - mówią Szczecinianie.



Kolejny raz niemiecki parowóz zawita do Szczecina za rok.