Od poniedziałku tramwaje inaczej. Spore zmiany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spore zmiany w komunikacji miejskiej zapowiada od poniedziałku spółka Tramwaje Szczecińskie.

Jedna z nich dotyczy powrotu "jedynki" na ulicę Potulicką, ale już nie na pętlę Głębokie.



- Dojeżdżać będzie do nowej pętli przy ulicy Szafera, na ulicy Zawadzkiego i będzie to trasa, która przetnie całe miasto w drugą stronę, niż linie, które kursują z Turkusowej i mamy nadzieję, że pasażerowie będą z tych zmian zadowoleni. Potulicka-Zawadzkiego - to będzie trasa, którą będzie pokonywała ta linia - zapowiada rzecznik prasowy spółki, Hanna Pieczyńska.



Kolejna zmiana, to uruchomienie pętli Dworzec Niebuszewo i skierowanie na nią tramwajowej "trójki". W poniedziałek udrożnione zostanie także torowisko na placu Rodła.



Dzięki temu na swoje stałe trasy wrócą linie nr 5 i nr 11.



Korekty w trasach przejazdu od poniedziałku pojawią się także na czterech innych liniach tramwajowych.