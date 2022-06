Strażak śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę

Wracał z urodzin kolegi - został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. To strażak-ochotnik służący w OSP w Radziszewie.

Do tragedii doszło w sobotę przed godz. 7 - właśnie w Radziszewie. 20-latek szedł poboczem w okolicach przejazdu kolejowego. Wtedy potrącił go pijany kierowca.Cała wieś opłakuje śmierć młodego mężczyzny.- Byłem z nim na tych urodzinach, ale nie sądziłem, że to będzie nasze ostatnie spotkanie - mówi Marek Gałęzowski, sołtys Radziszewa.- Bawili się dość głośno i fajnie, ale nie myślałem, że coś takiego się wydarzy. Jeszcze prosiłem, by bardzo uważali. Z tego co wiem, to tam były tylko dwie osoby; był kierowca i nasz strażak, który zginął w tym wypadku. Nikt nie widział jak to się stało - relacjonuje.Ze śmiercią druha Oskara nie mogą się pogodzić, jego koledzy strażacy.- To straszna tragedia nie tylko dla naszego strażackiego środowiska, ale też dla mieszkańców naszej miejscowości. To był chłopak bardzo lubiany, porządny i pracowity. Przekazywał dużo pozytywnej energii, którą posiadał - podkreślił Zenon Trzepacz, prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie.24-letni kierujący oplem mieszkaniec Szczecina, został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu zostaną mu postawione prokuratorskie zarzuty.