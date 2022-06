"Wolin z rybą na talerzu", czyli pyszności i zabawa w Kamieniu Pomorskim! [ZDJĘCIA]

Fot. Jakub Niwa [Radio Szczecin]

Konkursy z nagrodami, muzyka na żywo oraz gotowanie ryby - tak jest w Kamieniu Pomorskim. Trwa tam kolejna edycja akcji "Wolin z rybą na talerzu".

Rybacy z Pomorza Zachodniego przekonują mieszkańców i turystów do tego, że warto dodać do codziennego menu ryby z naszych wód. To między innymi flądry, czy leszcze - wszystkie znajdą się na talerzach spacerowiczów.



- W Wolinie, Kamieniu Pomorskim, czy innych miejscowościach nad wodą tylko ryba! Schabowe zostawiamy na kiedy indziej - mówi Jacek Kowalczyk, prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków.



- Cieszymy się, że nie ma deszczu, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody nad zalewem, więc to słońce tutaj bardzo pasuje - podkreśla Krzysztof Bobala z Agencji Reklamowej "Bono".



- Zalew Kamieński bogaty jest w rybę, stąd też tutaj organizowany jest projekt "Wolin z rybą na talerzu" - zaznacza Stanisław Kuryło, burmistrz Kamienia Pomorskiego.



Akcja "Wolin z rybą na talerzu" odbywa się nieopodal miejskiej mariny i potrwa do 18.