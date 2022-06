Fot. Gmina Stepnica

Już po raz dwunasty kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim otrzymało Błękitną Flagę. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej.

- Podstawowym kryterium do wydania certyfikatu była jakość wody, ale także takie elementy jak wyposażenie czy infrastruktura - mówi Mariola Kwiryng, sekretarz Gminy Stepnica.



Od soboty na stepnickiej plaży bezpieczeństwa strzegą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Wypoczywający mają do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego i plażowego, gdzie dostać można między innymi parasole, kosze, rowery wodne czy deski SUP.



Przed rozpoczęciem sezonu na kąpielisku wykoszono zalegające wodorosty oraz oczyszczono piasek.