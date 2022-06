Odtworzyli historyczną bitwę pod Cedynią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad setka wojów odtworzyła historyczna bitwę pod Cedynią u zbocza góry Czcibora.

Grupy rekonstrukcyjne przyjechały z całej Polski aby uczcić 1050 rocznicę tego wydarzenia.- Stacjonujemy tutaj od dwóch dni, pierwszego zjechaliśmy się, rozbijaliśmy obozowisko. Sobota była przeznaczona na turnieje. Muszę przyznać, że ruch rekonstrukcyjny się zmienia. Kiedy ja zaczynałem, czyli dwadzieścia lat temu, byli to głównie wojowie, obecnie drużyny przyjeżdżają całym obozowiskiem. To nie jest tylko namiot, ale też wiaty obozowe, sprzęt, na którym przygotowuje się posiłki i dzieci, które mają rekonstrukcje zabawek z tamtych czasów, biegają po obozowisku, integrują się ze sobą i czekają na te wyjazdy, bo wiedzą, że w zaprzyjaźnionej drużynie będzie kolega czy koleżanka - powiedział "Gorn Czarny" z Drużyny Wikingów Nidhogg Braniewo.Do bitwy pod Cedynią doszło 24 czerwca 972 roku. Była to jedna z pierwszych potyczek, jakie musiał stoczyć Mieszko I - władca rodzącego się wówczas państwa polskiego.