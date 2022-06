Zmiana organizacji ruchu na DK 31

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Utrudnienia - już od wtorku - dotyczyć będą ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie.

- Most Gryfitów zostanie zamknięty dla ruchu z uwagi na to, że będą tam prowadzone prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni. Kierowców uczulamy na to, ze organizacja się zmieni; poruszać się będziemy w dwóch kierunkach nowym mostem - zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji.



Od poniedziałku nawierzchnia wymieniana będzie także na Moście Pionierów w Szczecinie. W tej części krajowej "dziesiątki" prace potrwają do połowy lipca.