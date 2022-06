Rolnicy wymagają wsparcia

Polskie rolnictwo potrzebuje pomocy państwa - alarmują związkowcy.

- Jeżeli chodzi o nawozy azotowe - podrożały o 400 proc. To niewyobrażalne koszty. Ten rok może jakoś przeżyjemy, ale następne lata... Jeżeli rząd nie podejmie decyzji, jeżeli nie zahamuje cen środków produkcji... Z przerażeniem patrzymy na to, co będzie jesienią - przyznał.



Ceny nawozów poszły w górę po podwyżkach gazu, który jest jednym z podstawowych surowców do jego produkcji.

Branża obawia się, że rynek zaleje tanie zboże z Ukrainy, którego nie uda się przeznaczyć na eksport w różne części świata. Problemem jest także susza, która od kilku lat dotyka gospodarstwa - również w naszym regionie.Koszty produkcji podnoszą również ceny niektórych surowców. Rząd powinien interweniować w sprawie cen nawozów, które przez ostatnie miesiące wzrosły o setki procent - mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Edward Kosmal z rolniczej Solidarności.Więcej na ten temat w zakładce Na Szczecińskiej Ziemi