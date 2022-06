Kto dokończy szkołę na Warszewie?

Fot. UM Szczecin

Do 12 lipca miasto czeka na oferty od wykonawców, którzy chcą dokończyć budowę szkoły podstawowej na szczecińskim Warszewie. Chodzi o placówkę w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej.

W trzykondygnacyjnym obiekcie mają być sale lekcyjne, pomieszczenia do indywidualnej pracy z dziećmi, gabinet pielęgniarki, zaplecze nauczycielskie, stołówka, pomieszczenia administracyjne i biblioteka.



Szkoła ma mieć także halę sportową z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Przed szkołą ma powstać boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, a także plac zabaw i siłownia.



W ramach zagospodarowanie terenu, szkoła ma mieć również parking na 47 miejsc. Wokół placówki ma też pojawić się zieleń.



Przyszły wykonawca na zrealizowanie inwestycji będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.



Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2018 r. W wyniku odstąpienia przez Gminę Miasto Szczecin od umowy z wykonawcą robót budowlanych realizacja inwestycji została wstrzymana. Naliczone zostały kary umowne.



Wykonano stan surowy obiektu, częściowo zamontowano okna, nie wykonano zadaszenia nad salą sportową oraz aulą. Nie wykonano również zagospodarowania terenu.