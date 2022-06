Wielotygodniowe utrudnienia na przejeździe w Dolicach miały związek z przebudową linii kolejowej z Poznania do Szczecina. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla kierowców pokonujących drogę wojewódzką nr 122. Chodzi o nieczynny od wielu tygodni przejazd kolejowo-drogowy w Dolicach (powiat stargardzki).

Jak poinformował nas przedstawiciel wykonawcy zostanie on - już od wtorku - udostępniony kierowcom.



- Mniej więcej w godzinach południowych zostanie otwarty przejazd kolejowy. Jest to prawie tydzień szybciej, bo pierwotnie mieliśmy otworzyć 4 lipca - powiedział.



Wielotygodniowe utrudnienia na przejeździe w Dolicach miały związek z przebudową linii kolejowej z Poznania do Szczecina.