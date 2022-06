Mieli podżegać do zabójstwa policjanta. Prokuratura kieruje akt oskarżenia [WIDEO]

źródło: CBŚP

Mieli podżegać do zabójstwa policjanta - staną przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała akt oskarżenia w sprawie.

Śledczy na trop 39-letnich Tomasza A. i Marka S. wpadli, rozpracowując zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała narkotykami. Ustalili, że mężczyźni mieli nakłaniać inną osobę do zastrzelenia policjanta.



Funkcjonariusz miał przyczynić się do aresztowania jednej osób z grupy. Ten po wyjściu z aresztu postanowił się zemścić. Za dokonanie zbrodni miał otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych.



Plany pokrzyżowali policjanci z CBŚP, którzy wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Koszalinie, rozbili gang handlarzy narkotyków w pierwszej połowie 2021 roku. Zatrzymano i aresztowano 11 osób, którym przedstawiono zarzuty dystrybucji znacznych ilości narkotyków i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.



Dwóm mężczyznom postawiono zarzut podżegania do zabójstwa policjanta. Mieli oni też grozić rodzinie funkcjonariusza.



Obu mężczyznom zarzuca się też udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a Tomaszowi A. również nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstw polegających na kradzieży mienia.



Obaj oskarżeni przebywają w tymczasowym areszcie.