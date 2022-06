Remont drogowy w centrum Kołobrzegu

Zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ulicy Dworcowej do Łopuskiego. Zmiany czekają też samą Dworcową, która stanie się drogą jednokierunkową. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ulicy Dworcowej do Łopuskiego. Zmiany czekają też samą Dworcową, która stanie się drogą jednokierunkową. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sezon letni w nadmorskim kurorcie nie jest najlepszym okresem na remonty drogowe. W Kołobrzegu urzędnicy uznali jednak, że niektóre inwestycje czekać nie mogą.

W Kołobrzegu właśnie rozpoczyna się przebudowa ulicy Armii Krajowej. To jedna z ulic w centrum miasta, na której urzędnicy chcą przeorganizować ruch. Na miejscu powstanie więc rondo, a magistrat już dziś przekazał wykonawcy plac budowy.



Wraz z początkiem sezonu letniego do Kołobrzegu przyjechały jednak tysiące turystów, a kierowcy będą w czasie wakacji musieli liczyć się z utrudnieniami.



Janusz Strucki, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miasta wskazuje jednak, że magistrat nie mógł dłużej czekać z remontem.



- Sytuacja gospodarcza, która się zrodziła w kraju jest taka, że niestety: im szybciej, tym taniej. Nie możemy sobie pozwolić na to, że niektóre inwestycje będą się odwlekały w czasie. Ruch pieszy nie będzie zagrożony, ale ruch samochodowy - będą funkcjonowały objazdy.



Zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ulicy Dworcowej do Łopuskiego. Zmiany czekają też samą Dworcową, która stanie się drogą jednokierunkową. Utrudnienia potrwają do grudnia. Koszt całej inwestycji to prawie 6 milionów złotych.



Droga zostanie zamknięta w godzinach popołudniowych. Trwa instalacja znaków drogowych.