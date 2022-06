"To jedyna droga". O energii odnawialnej na Akademii Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Nie ma odwrotu od energii odnawialnej" - mówią przedstawiciele tej branży, którzy podpisali dzisiaj porozumienie z Akademią Morską.

Uczelnia kształci już specjalistów od energii wytwarzanej przez wiatraki stojące w głębi morza, teraz jednak nawiązała współpracę z koncernami, które mają pomóc w kształceniu absolwentów takich kierunków między innymi przez staże czy praktyki. To firmy RWE oraz Siemens Gamesa.



Odpowiadamy na potrzeby rynku, na którym brakuje ekspertów tej branży - tłumaczy Artur Bejger, prorektor do spraw nauki Akademii.



- Absolwent, opuszczający mury naszej uczelni, będzie miał przynajmniej kilkadziesiąt propozycji pracy w offshorze - zaznacza Bejger.



Ofert będzie coraz więcej, bo zainteresowanie energia odnawialną wciąż rośnie, choćby z powodu rosyjskiego szantażu energetycznego - zapewnia Robert Grzegorowski z RWE.



- Odwołując się do obecnej sytuacji geopolitycznej, to jest tylko kolejny powód, który wskazuje, że jest to jedyny właściwy kierunek - podkreśla Grzegorowski.



Taki trend widoczny jest na całym świecie - uważa Paweł Przybylski z Siemens Gamesa.



- Nie ma tygodnia, kiedy rząd, administracja lub firma o globalnym zasięgu nie informuje o nowych deklaracjach i ambicjach związanych z rozwojem energetyki odnawialnej - mówi Przybylski.



W tym roku Akademię Morską ukończy pierwszy rocznik specjalistów od morskiej energetyki wiatrowej.