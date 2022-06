Fot. ZUK

Od piątku do niedzieli szczecińską Arkonkę odwiedziło ponad 16,5 tysiąca osób. Niestety, nie obyło się bez aktów wandalizmu.

Nieznani sprawcy powyrywali w basenie sportowym zaczepy trzymające liny oddzielające tory. Zostały one oderwane z betonowych cokołów.



Kolejny problem - to alkohol. Coraz więcej osób po jego spożyciu wchodzi do wody.

Przypominamy, że na wszystkich kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Ci, którzy nie zastosują się do tego przepisu, mogą być wyproszeni z obiektu.



Tylko w ten weekend Arkonkę opuściło w asyście ochrony kilkadziesiąt osób.