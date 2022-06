Pojechała rowerem miejskim nad... morze

Szczeciński rower miejski można było dziś wypożyczyć nad morzem. Okazuje się, że w weekend jedna z klientek systemu Bike-S postanowiła wypożyczyć jednoślad i pojeździć nim w okolicach Międzyzdrojów.

Rower przewiozła pociągiem i wybrała się na przejażdżkę po wyspie Wolin. W okolicach Wisełki postanowiła zrobić przerwę w jeździe. Aplikacja, która to rejestruje działa w oparciu o sieć GSM. W tym miejscu jednak nie było zasięgu i spowodowało to naliczenie opłaty 200 zł za pozostawienie jednośladu poza obszarem działania. Kobieta nie miała tyle środków na koncie, nie mogła więc wypożyczyć go jeszcze raz i rower został 100 km od Szczecina.Ostrzegamy przed takim wykorzystaniem roweru - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " rzecznik Bike-S Wojciech Jachim.- Nie zachęcam do takich eskapad dlatego, że to jest rower miejski, który przede wszystkim powinien służyć w Szczecinie. Takie zachowanie zawsze wiąże się ryzykiem. Funkcja "zakończ/pauza" na pewno działa w obszarze funkcjonowania roweru, natomiast poza nim takich gwarancji nie mamy - powiedział Jachim.Rowery są wyposażone w GSP, więc nie będzie problemu z jego zlokalizowaniem, musi jednak po niego specjalnie ze Szczecina pojechać ekipa Bike-S.