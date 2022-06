Od oburzenia po radość, czyli psy na świnoujskiej plaży

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jedni są oburzeni, inni się cieszą, a prawda leży po środku. Mowa o przepisach, które umożliwiają wprowadzanie psów na plażę.

Sprawdziliśmy, co na ten temat myślą plażowicze i co konkretnie mówi regulamin kąpieliska w Świnoujściu.



Zdania w temacie czworonogów na plaży wśród wypoczywających są podzielone.



- Ja ze swoim psem nigdy nie chodziłam. Ja w wydzielonym miejscu. Chyba, że po sezonie. Pieski muszą mieć swoją plażę. Różnie bywa. Może gdzieś tam jakaś niespodzianka być. To jakoś niehigienicznie za dużo ludzi, dzieci biegają - to opinie turystów.



Opinie opiniami, a przepisy przepisami. Na pytanie, czy na plażę można wprowadzać psy odpowiada Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska.



- Z psami na plaże wchodzić można przepisy mówią jasno, że nie możemy zabronić, natomiast zwierzęta na plaży muszą być pod nadzorem właściciela. Nie jest jasno określone, że musi to być smycz czy kaganiec. Pies może do tego stopnia wytresowany, że może nie posiadać ani smyczy, ani kagańca - mówi Samitowska.