Uwaga na burze z gradem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczy niemal całego naszego województwa.

Wyładowania mogą się zacząć już o północy a potrwają do godziny 8 rano. Po dzisiejszych upałach we wtorek czeka nas ochłodzenie do 24 stopni Celsjusza.