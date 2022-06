USA wyślą Ukrainie system obrony przeciwrakietowej

Pentagon. Fot. www.wikipedia.org / David B. Gleason

Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie zaawansowany system obrony przeciwrakietowej - potwierdził doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Uzbrojenie ma zostać przekazane władzom w Kijowie jesienią tego roku. Telewizja CNN poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu Stany Zjednoczone ogłoszą plan zakupu dla Ukrainy zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze średniego i dalekiego zasięgu. Informacje te potwierdził doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Według dziennika Wall Street Journal system, który kosztuje około 160 milionów dolarów ma zostać dostarczony do 1 listopada. Nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej obejmie też dodatkową amunicję artyleryjską i radary przeciwartyleryjskie. O przekazanie systemów obrony przeciwrakietowej apelował do przywódców Zachodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Niedawno Niemcy zobowiązały się dostarczyć Ukrainie jeden z najlepszych na świecie systemów obrony powietrznej IRIS-T.



Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Rosja ma trudności z uzupełnianiem wojsk i zaopatrzenia swoich sił na Ukrainie. Według doradcy prezydenta USA problemy te „nie ograniczają się do Donbasu, a na pewno nie ograniczają się do Ługańska.