Szczecin: wodowanie statku, który przewiezie rakietę Ariane 6 do kosmodromu [ZDJĘCIA]

W Szczecinie został zbudowany statek, który w swoim pierwszym rejsie ma przetransportować elementy nowej europejskiej rakiety nośnej - Ariane 6 z Europy do kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej.

Statek wybudowała firma Partner Stocznia z podszczecińskich Polic. Na wtorek zaplanowano jego wodowanie.



Piotr Szynaka, dyrektor produkcji w Partner Stoczni powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że budowane przez tę firmę statki powstają na lądzie.



- Po zbudowaniu statek jest podnoszony na urządzeniach hydraulicznych. Podkładane są specjalne platformy jeżdżące, z pomocą których statek jest opuszczany na ponton. W szczecińskiej Stoczni "Gryfia" następuje oficjalne zwodowanie jednostki - wyjaśnił.



Piotr Szynaka dodał, że po wodowaniu będzie trwało jeszcze doposażanie jednostki. Statek ma być gotowy "pod klucz". Za około trzy miesiące odpłynie do Holandii.



Statek ma 121 metrów długości i 23 metry szerokości. Nazwa się "Canopee", co znaczy "baldachim, czasza". Jest bardzo nowoczesny. Od innych odróżniają go żagle. Cztery rozkładane "żagloskrzydła" o wysokości około 45 metrów, czyli tyle, co półtora 11-piętrowego bloku mieszkalnego, będą uzupełnieniem dieslowskiego silnika. Wykorzystanie wiatru pozwoli też oszczędzać paliwo. Dyrektor dodał, że z tego powodu "Canopee" to "green vessel - czyli statek dbający o środowisko".



W Polsce powstały fundamenty żagli "Canopee". One same zaś zostaną zamontowane prawdopodobnie w Holandii.



Statek będzie rozwijał prędkość do 16,5 węzłów. Jego nośność to 7,5 tysiąca ton.

Rakieta Ariane 6, którą ma przewieźć statek z Polski, ma ponad 60 metrów wysokości. Na orbitę okołoziemską może wynieść ładunek o masie do 16 ton.



Start rakiety to wspólny międzynarodowy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Ariane Group. Ma pomóc utrzymać niezależność Europy w zagospodarowywaniu przestrzeni kosmicznej.



Ariane 6 służyć będzie obserwacji Ziemi, celom telekomunikacyjnym, meteorologicznym, naukowym i nawigacyjnym.