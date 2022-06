Kolejny radny krytykuje miasto za brak działań ws. podtopień

Zaskoczony, że zrobiono tak mało, aby chronić mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza przed zalaniami. Miejski radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Ussarz w "Rozmowach pod krawatem" krytykował władze Szczecina za - jego zdaniem - brak właściwej reakcji na ubiegłoroczne nawałnice.

Na wniosek radnego niespełna miesiąc temu obradowała komisja komunalna. W efekcie we wtorek radni przegłosują zmiany w budżecie - z przeznaczeniem 1,3 mln zł na działania w zabezpieczenie Krzekowa i Bezrzecza przed zalaniem.Dzieje się to dopiero po roku - zaznacza radny Ussarz.- Przez ten rok przeczyszczono część rowów melioracyjnych. Byłem niestety zaskoczony, że tak mało poczyniono. Komisja trwa aż trzy godziny, były bardzo merytoryczne pytania i na większość nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Umówiliśmy się, że do komisji podejdziemy jeszcze raz - mówi Ussarz.Jak mówił radny Prawa i Sprawiedliwości, aby zabezpieczyć mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza przed zalaniami, potrzebne są duże inwestycje, dopiero planowane przez miasto.