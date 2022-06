Ratownicy wodni w regionie otrzymali 400 tys. zł dofinansowania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

400 tysięcy złotych przekazał wojewoda zachodniopomorski na dofinansowanie ratownictwa wodnego.

Pieniądze trafią do kilku jednostek - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.



- Największe środki trafiają do zachodniopomorskiego WOPR-u. To jest kwota 250 tysięcy złotych. Drugą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie - 56 tys. zł, następnie środkowopomorski WOPR w Koszalinie - 50 tysięcy złotych i jednostka ratownictwa wodnego w Choszcznie - 46 tys. zł. To są kwoty składające się na sumę 400 000 zł - mówi Bogucki.



Część funduszy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie. To jedna z pięciu straży w Polsce, która zajmuje się ratownictwem wodnym.



Z tych pieniędzy kupiony zostanie sprzęt i paliwo, opłacone zostaną także dyżury - mówi Dariusz Zagrodzki z OSP Bielkowo.



- Wystarczające na wydatki bieżące, bo oprócz środków wojewody otrzymujemy również dofinansowanie z gminy wiejskiej Stargard na jezioro Miedwie. Te środki nam wystarczają w tym roku. Mamy połączoną rolę. Straż ochotnicza jest jako straż normalnie, ale jako podmiot ratownictwa wodnego mamy możliwości i uprawnienia do tego, żeby ratownicy udzielali pomocy na wodzie i w wodzie - mówi Zagrodzki.



Aby zabezpieczyć kąpiących się w morzu, tylko w naszym regionie potrzeba 750 ratowników.



Umowy na dofinansowanie ratownictwa wodnego podpisano na statku Urzędu Morskiego "Syriusz".