W piątek otwarcie dla ruchu całego placu Rodła

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Plac Rodła - lokalizacja przystanów od 1 lipca. Mat. Tramwaje Szczecińskie

Od piątku zmotoryzowani wrócą na plac Rodła w Szczecinie.

Tym samym przejazd kierowców we wszystkich kierunkach będzie już w pełni możliwy - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



- Ze względu na prace drogowe trudno było przejechać od Bramy Portowej w kierunku placu Rodła. Ostatnia warstwa nawierzchni jest już gotowa. W związku z tym we wszystkich kierunkach będzie można przejechać. Te utrudnienia, które były w kierunku Niebuszewa, właśnie się kończą - mówi Pieczyńska.



Od piątku na placu Rodła zmieni się także układ przystanków końcowych dla autobusów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Szczegóły w dokumencie poniżej.



ORGANIZACJA RUCHU OD 1 LIPCA:

- Otwarty dla ruchu zostanie plac Rodła z wszystkimi relacjami;

- Otwarta zostanie w całości (wszystkie pasy ruchu) al. Wyzwolenia od placu Żołnierza do placu Rodła;

- Otwarta zostanie ul. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła i ul. Matejki;

- Uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu plac Rodła;

- Wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu na placu Żołnierza, wzdłuż Alei Kwiatowej, al. Niepodległości i Matejki;

- Zamknięty zostanie przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu Wyzwolenia – Rayskiego – Malczewskiego oraz wyłączona zostanie na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna;

- W dalszym ciągu prowadzone będą prace budowlane na prawym pasie oraz przyległym chodniku wzdłuż ul. Piłsudskiego w sąsiedztwie budynku Pazim i ZUS;

- Zamknięta pozostanie ul. Roosvelta;

- Na odcinku pomiędzy ul. Malczewskiego, a rondem Giedroycia oraz w rejonie Niebuszewa obowiązywać będzie w dalszym ciągu dotychczasowa organizacja ruchu.