Prezydent Szczecina otrzymał absolutorium

Szczecin miastem dynamicznego rozwoju, czy jest nadmiernie zadłużoną, targaną problemami metropolią? - na wtorkowej sesji szczecińskiej rady miasta odbyła się debata nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Piotrowi Krzystkowi.

To coroczny punkt, w którym dyskutuje się o tym, jak wydawano publiczne pieniądze przez mijające 12 miesięcy.Prezydent oraz jego radni Koalicji Samorządowej wraz ze współrządzącym miastem klubem Koalicji Obywatelskiej starli się z opozycją w radzie, czyli Prawem i Sprawiedliwością i radną niezrzeszoną Edytą Łongiewską-Wijas.Realizowane inwestycje i dzięki temu rozwój Szczecina - między innymi to wskazywali zwolennicy prezydenta. Nieefektywna komunikacja, betonowanie miasta i problemy socjalne - to jedne z zarzutów krytyków Piotra Krzystka.Ponad sześciogodzinna dyskusja nad stanem miasta oraz jego finansami ostatecznie i tak prowadziła do z góry ustalonego finału. Prezydent ma za sobą większość głosów w radzie i jeszcze przed rozpoczęciem obrad było wiadomo, że otrzyma zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.