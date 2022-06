Abp Dzięga: Prawda jest albo przyjmowana w całości, albo jej nie ma w ogóle [ZDJĘCIA]

"Prawda jest albo przyjmowana w całości, albo jej nie ma w ogóle, a dziś jest pokusa, aby każdy tą prawdę głosił po swojemu" - mówił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, podczas uroczystej mszy świętej w Archikatedrze. To z okazji 50. rocznicy utworzenia Diecezji-Szczecińsko Kamieńskiej na Ziemiach Zachodnich.



- Kościół zyskał bardzo wiele duchowego wsparcia, mocy i światła. Tak było przecież w posłudze kolejnych biskupów, od biskupa Jerzego, przez biskupa Kazimierza, arcybiskupa Mariana po arcybiskupa Zygmunta. Tak również chcemy iść w nowy czas - powiedział abp Dzięga.



Arcybiskup Andrzej Dzięga dodał, że w dzisiejszym świecie są środowiska, które bardzo cynicznie patrzą na ogół ludzi.



- Idą i próbują mówić, że one wyprowadzą z tego kryzysu klimatycznego, z tego zaśmiecenia i chaosu. Chcą to zrobić bez Jezusa Chrystusa i prawdy. Bez Boga, jego prawa i etyki nic z tych programów nie będzie, poza cierpieniem, zubożeniem i kolejnymi napięciami oraz emocjami - zaznaczył arcybiskup.



50 lat temu papież Paweł VI wydał specjalną bullę, którą zmieniał organizację Kościoła Katolickiego w Polsce, a zwłaszcza tę dotyczącą tzw. Ziem Odzyskanych. Jedną z decyzji było powołanie do istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Arcybiskup podkreślił też, że Szczecin zyskał bardzo wiele na obecności Kościoła na Ziemiach Zachodnich.