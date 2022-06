Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO

Fot. Wilfried Pohnke z Pixabay (domena publiczna)

Jest zgoda Turcji na rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Po ponad miesiącu przekonywania władze w Ankarze przestały blokować przyjęcie dwóch krajów nordyckich do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Przełomowe okazało się spotkanie przywódców Szwecji, Finlandii i Turcji z sekretarzem generalnym NATO w Madrycie przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu.



Turcja blokowała wejście zarówno Szwecji, jak i Finlandii do NATO zarzucając im wsparcie dla kurdyjskich bojowników, a także domagając się zniesienia zakazu eksportu broni. Dziś wieczorem trzy kraje podpisały porozumienie. Zgodnie z nim Szwecja i Finlandia obiecały znieść embargo i wspierać Turcję w walce z Partią Pracujących Kurdystanu, którą Ankara uznaje za organizację terrorystyczną.



"Szwecja i Finlandia zobowiązują się do pełnego wsparcia Turcji w walce z zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa narodowego" - powiedział szef Sojuszu. Turcja, Szwecja i Finlandia - zgodnie z porozumieniem - zadeklarowały też ściślejszą współpracę przemysłów zbrojeniowych oraz wymianę informacji w walce z terroryzmem.



Sekretarz generalny NATO powiedział, że to historyczna decyzja i że jest to przesłanie dla prezydenta Putina. "Każdy naród ma prawo do wyboru własnej drogi, prezydent Putin w ubiegłym roku proponował traktat bezpieczeństwa, sprzeciwiał się rozszerzeniu Sojuszu, chciał mniej NATO, teraz dostanie więcej NATO u swoich granic, czyli dokładnie na odwrót" - podkreślił Jens Stoltenberg.



W środę już wszyscy sojusznicy oficjalnie zaproszą Szwecję i Finlandię do NATO, a w przyszłym tygodniu ma być podpisany protokół akcesyjny. Następnie rozpocznie się ratyfikacja dokumentu. Zdaniem NATO-wskich dyplomatów wejście obu krajów do Sojuszu jest możliwe do końca roku.