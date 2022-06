Duże firmy dostrzegają potencjał portu w Policach

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowe nabrzeże do obsługi powstającej fabryki polimerów, podpisany list intencyjny z Orlenem na kolejne, wybudowane przez naftowy koncern - prezes Zarządu Morskiego Portu Police Andrzej Łuc w "Rozmowach pod krawatem" mówił o bardzo dużym potencjale prowadzonej przez niego firmy.

Police, jako duży transportowy hub w tej części Europy - tak o planach rozwoju mówił Andrzej Łuc.



- Orlen jest jedną z tych spółek, która śledzi życie gospodarcze, również w regionie zachodniopomorskim, i dostrzegają potencjał, który jest w Policach. Pogłębienie toru wodnego, co oznacza większe jednostki, powstające Polimery Police, na wyciągnięcie ręki mamy również S6, czyli zachodnią obwodnicę Szczecina wraz z tunelem, który będzie pod portem w Policach. To zapewni świetne skomunikowanie Polic i terenów portowych, np. będzie dostęp do lotniska - wyliczał Łuc.



Budowa fabryki polimerów w Policach to koszt ponad 7 mld zł, w tym za miliard złotych w porcie powstaje terminal przeładunkowy dla tego zakładu.