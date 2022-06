Szczury w bloku socjalnym w Baniach. Wójt: to wina mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Archiuwm prywatne

Mają szczury w domu i zdaniem władz gminy - sami są sobie winni. Chodzi o mieszkańców bloku socjalnego w Baniach.

Problem zaczął się rok temu. Gryzonie są na klatce schodowej i w mieszkaniach. Szczury zaczęły wydostawać się z rur kanalizacji.



U Katarzyny Dowlasz opanowały łazienkę. Gryzonia zauważyła jej siedmioletnia córka Basia.



- Miałam się umyć, ale zauważyłam, że jest szczur, więc zawołałam mamę. - Jest taka wielka dziura. Zakryłam ją czymkolwiek, żeby tam nic nie przelazło, a w brodziku miałam szczurze kłaki. Ze szczurem nie jestem w stanie sobie poradzić. Idzie sobie do brodzika, pije sobie z niego wodę. Jak one biegają i chroboczą pod podłogą. Nie śpię pół nocy i walę w ściany i podłogę, żeby się nie przebił - mówią córka z mamą.



Mieszkańcy sami sobie sprowadzili problem do budynku - twierdzi Arkadiusz Augustyniak, wójt gminy Banie.



- Wiadomo, kiedy są gryzonie. Kiedy jest nieporządek. Jeżeli wszyscy by przestrzegali higieny i pewnych zasad, to pewnie i szczurów by nie było. Niektórzy lokatorzy nawet je dokarmiają, więc niestety, one będą - mówi Augustyniak.



Wójt obiecał, że jeżeli mieszkańcy zgłoszą sprawę, to gmina przeprowadzi kolejną deratyzację.