Prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Madrycie z prezydentem USA Joe Bidenem i z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Poinformował o tym prezydencki minister Jakub Kumoch. W stolicy Hiszpanii odbywa się szczyt NATO. Jego głównymi tematami są wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo w Europie.

Andrzej Duda miał rozmawiać z Joe Bidenem i z Olafem Scholzem podczas wczorajszej kolacji, która poprzedzała szczyt. Bliższe szczegóły tych rozmów nie są znane, ale według relacji prezydenckiego ministra Jakuba Kumocha, omawiano kwestie związane z krajami, które w największym stopniu wspierają Ukrainę, a zatem także z Polską.



Prezydent Andrzej Duda przewodniczy polskiej delegacji na szczyt w Madrycie. Na miejscu są też minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i minister obrony Mariusz Błaszczak.



Podczas szczytu przywódcy krajów NATO mają dać zielone światło na znaczące zwiększenie liczby żołnierzy sił szybkiego reagowania oraz na wysłanie kolejnych oddziałów na wschodnią flankę Sojuszu czyli do krajów, które graniczą z Rosją i Białorusią. Nowi żołnierze przyjadą także do Polski.



Na spotkaniu w Madrycie kraje NATO mają także oficjalnie zaprosić Finlandię i Szwecję do Sojuszu. Stało się to możliwe po tym, jak wczoraj Turcja odblokowała swoje weto w tej sprawie.