Jeszcze tylko do czwartku do godziny 15.30 można zgłaszać swoje propozycje do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Każdy może zgłosić swój projekt. Wystarczy zebrać 10 podpisów poparcia. Do zagospodarowania jest ponad 17 milionów złotych. Projekty mogą być ogólnomiejskie i lokalne.



Wnioski można składać do czwartku elektronicznie lub tradycyjnie poprzez wypełnienie papierowego w Urzędzie Miasta. Więcej informacji na stronie www.sbo.szczecin.eu.